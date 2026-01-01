  • 17 января 202617.01.2026суббота
Тюменцам рассказали, как вырастить зелень дома

Общество, 18:02 17 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как вырастить дома на подоконнике лук и салат рассказала тюменцам агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина.

По ее словам, самое простое - это выгонка лука. "Можно конечно просто взять стакан, налить воды и поместить туда лук, но он скоро начинает подгнивать и неприятно пахнуть, поэтому лучше взять огородной земли или покупной субстрат, подходящую емкость для посадки, она должна иметь дренажные отверстия, глубина зависит от размера луковиц, - рассказала она. - Насыпаем в емкость грунт, увлажняем, практически вплотную раскладываем луковицы и засыпаем почвой так, чтобы верхняя треть репки осталась открытой. Поливаем".

Чтобы получить зелень побыстрее, агроном советует убрать емкость в темное, прохладное место (до +15 градусов), а через неделю перенести на светлый подоконник и ждать зеленое перо.

Кроме лука можно посеять кресс-салат, выбрать надо сорта короткого срока созревания, которые уже через 30-35 дней будет вас радовать своим урожаем.

"Семена кресс-салата можно выращивать не только на слое земли, но и на опилках или торфе, слой должен быть больше 2 см. Хорошо увлажняем. В стакан с водой всыпаем семена, немного ждем, когда семенная оболочка разбухнет и станет похожей на кисель. Затем ложкой вынимаем семена и распределяем по поверхности субстрата, делаем это довольно плотно, но в один слой, - рекомендует Нурания Шарыгина. - Закрываем емкость пленкой и ставим на подоконник, при необходимости защищаем от прямых солнечных лучей. Уже через день можно заметить, что семена проклюнулись. Спустя еще сутки пленку можно будет убрать. Оптимальная температура для выращивания кресс-салата плюс 15°С, жару он не переносит: начинает увядать".

Для любителей листового салата агроном, рекомендует выбирать скороспелые сорта - Танго, Гурман, Задор, которые будут готовы к срезке уже через 4 недели. Для них необходим световой день длиной 12- 14 часов, поэтому потребуется досвечивание. Оптимальная температура выращивания плюс 18-21°С. Для посева семян салата агроном рекомендует взять неглубокие емкости, высотой около 15 см, чтобы были дренажные отверстия.

"Наполняем емкость грунтом для рассады, формируем неглубокие бороздки, обильно сбрызгиваем почву из пульверизатора и осуществляем посев. Засыпаем бороздки землей, и всю емкость накрываем пленкой, - рекомендует Нурания Шарыгина. - Через 3-4 дня появятся всходы, тогда укрытие можно будет снять. Листовой салат не любит загущенных посадок, поэтому через неделю надо сделать прореживание. Расстояние между ростками должно быть 6-8 см. Необходимо поддерживать почву всегда умеренно влажной, не допускать ее пересыхания. Рыхлить не надо, так как корешки у салатов хрупкие и расположены близко к поверхности почвы".

# Россельхозцентр , агроном

