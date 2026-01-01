Тюменским родителям советуют следить за балансом транспортной карты школьников

После активных зимних каникул тюменцы могут столкнуться с тем, что количество льготных поездок на автобусе у ребенка закончилось раньше, чем месяц подошел к концу. В связи с этим родителям советуют регулярно следить за балансом карты и пополнять ее вовремя, пишет Вcлух.ру.

Количество льготных поездок рассчитывается исходя из двух рейсов в день за минусом каникул, праздников и воскресений. В январе - 18 учебных дней, соответственно, 36 поездок. Если ребенок активно пользовался автобусом в зимние каникулы, то таких поездок может до конца месяца не хватить. Проверить остаток можно в билете, а также в личном кабинете на сайте Тюменской транспортной системы, сформировав историю поездок за последние несколько дней.

Заодно можно проверить и пополнить баланс на карте ребенка. Напомним, что с 1 января 2026 года одна поездка для учеников обойдется в 8,4 рублей - 20 % от тарифа.