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В Голышманово соревновались будущие повара, кондитеры и технологи

13:10 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
agropedcolledg.ucoz.ru

Группа технологов продукции общественного питания №9 Голышмановского агропедагогического колледжа стала победителем конкурса профмастерства. Знания и умения демонстрировали будущие повара, кондитеры и технологи.

Только недавно первокурсники взяли в руки ножи и вилки, а уже могут сделать и фигурную нарезку и приготовить вкусное блюдо. Свои рабочие специальности многие ребята выбрали осознано. Так для Валентины Решетниковой и Бориса Вершинина специальность технолога - продолжение семейных династий. Борис, например, неслучайно мечтает о сети ресторанов. "У меня среди родственников два шеф-повара. Дело интересное и прибыльное", - уверен Борис.

Состязались три команды по три человека. После представления команды, первый конкурс проходил в лаборатории. Здесь есть цеха для приготовления горячих и холодных блюд. Ребятам предстояло красиво нарезать продукты и разложить на подносе.

Оценивали студентов профессионалы, возможно, в будущем - работодатели. Директор ООО "Голышмановский общепит" Галина Волкотруб отметила, что момент соперничества - это замечательно. "Конечно, ребята волнуются. Но некоторых бы выделила, прям композиции сотворили. Сразу бы на работу таких взяла. Молодцы просто!", - поделилась она впечатлениями. 

Кроме нарезки конкурсанты готовили холодные закуски. Теоретические знания проверили в отдельном конкурсе, где каждый участник, как на экзамене тянул билет.

Домашним заданием было для каждой команды приготовить обрядовую выпечку и представить ее. Команды приготовили именинный торт для семейного праздника, яблочный пирог на Яблочный спас и русский каравай.

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Елена Ледакова

Теги: Голышманово , общепит , конкурс профмастерства

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