В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 36 %

Общество, 09:45 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 36 % отмечено в Тюменской области с 5 по 11 января. Эпидпорог среди совокупного населения и в возрастных группах не превышен.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

Эксперты по-прежнему рекомендуют использовать неспецифические методы профилактики. Чаще мыть руки или использовать антисептики. Носить маски или респираторы в общественных местах. Исключать контакты с заболевшими любой инфекцией. Соблюдать социальную дистанцию вне дома.

"При появлении первых признаков ОРИ важно оставаться дома, что защитит окружающих от заражения и позволит вам быстрее выздороветь. Вызовите врача, это особенно важно при высокой температуре, затрудненном дыхании, сильной головной боли", - советуют специалисты.

управление Роспотребнадзора

# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

﻿
