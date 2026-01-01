  • 16 января 202616.01.2026пятница
Жители Юргинского округа поддержали соотечественников из Белгородской области

Общество, 17:49 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию гуманитарной помощи собрали жители Юргинского округа для пострадавших в Белгородской области.

В посылках - самые необходимые продукты: чай, сахар, гречневая и рисовая крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мука, гостинцы от юргинцев, рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Виктор Васильев. "Эта акция – яркий пример солидарности и взаимопомощи. Инициатором выступил Штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области", - уточнил он.

Партию оперативно доставят в Тюмень, откуда вместе с другой гумпомощью она возьмет курс на Белгород.

гуманитарная помощь

﻿
