Жители Юргинского округа поддержали соотечественников из Белгородской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию гуманитарной помощи собрали жители Юргинского округа для пострадавших в Белгородской области.

В посылках - самые необходимые продукты: чай, сахар, гречневая и рисовая крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мука, гостинцы от юргинцев, рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Виктор Васильев. "Эта акция – яркий пример солидарности и взаимопомощи. Инициатором выступил Штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области", - уточнил он.

Партию оперативно доставят в Тюмень, откуда вместе с другой гумпомощью она возьмет курс на Белгород.