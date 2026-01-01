  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры

Губернатор, 18:38 16 января 2026

Участие в торжественном собрании сотрудников прокуратуры, посвящённом профессиональному празднику принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ведомству исполнилось 304 года со дня основания. "От работы этого надзорного ведомства зависят судьбы людей, репутация и вера в справедливость государства. Это отметил и Президент России Владимир Владимирович Путин", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор поблагодарил сотрудников прокуратуры за совместную работу над совершенствованием законодательства. "В прошлом году ведомство поддержало все законопроекты, внесённые региональным правительством в Тюменскую областную Думу", - напомнил он.

"Также в 2025 году совместно с прокуратурой мы реализовали кампанию "Стопмошенники72". Информирование земляков, повышение их знаний о киберпреступлениях – важный шаг в борьбе с этой угрозой", - добавил губернатор.

Отдельную благодарность Александр Моор выразил за помощь, которую сотрудники и ветераны ведомства оказывают нашим военным: приобретают за свой счет бронеавтомобили, модернизируют их и отправляют на фронт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 16.01.2026Александр Моор отменил режим ЧС в связи с паводком
18:38 16.01.2026Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры
10:07 16.01.2026В новогодние праздники Тюменскую область посетили более 250 тысяч туристов
13:47 13.01.2026Информационные проекты к Году единства народов России представили в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора