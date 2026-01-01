Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры

Участие в торжественном собрании сотрудников прокуратуры, посвящённом профессиональному празднику принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ведомству исполнилось 304 года со дня основания. "От работы этого надзорного ведомства зависят судьбы людей, репутация и вера в справедливость государства. Это отметил и Президент России Владимир Владимирович Путин", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор поблагодарил сотрудников прокуратуры за совместную работу над совершенствованием законодательства. "В прошлом году ведомство поддержало все законопроекты, внесённые региональным правительством в Тюменскую областную Думу", - напомнил он.

"Также в 2025 году совместно с прокуратурой мы реализовали кампанию "Стопмошенники72". Информирование земляков, повышение их знаний о киберпреступлениях – важный шаг в борьбе с этой угрозой", - добавил губернатор.

Отдельную благодарность Александр Моор выразил за помощь, которую сотрудники и ветераны ведомства оказывают нашим военным: приобретают за свой счет бронеавтомобили, модернизируют их и отправляют на фронт.