Александр Моор отменил режим ЧС в связи с паводком

Постановление о прекращении особого порядка действий подписал губернатор Александр Моор.

В Тюменской области в полном объеме проведены все мероприятия по ликвидации последствий паводка.

"Отменить с 00 часов 00 минут 17 января режим чрезвычайной ситуации и региональный уровень реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечено в документе.

Напомним, режим ЧС действовал в Тюменской области с 1 мая 2025 года. Он позволил региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий.