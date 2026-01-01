Эксперт предупредил тюменцев о холодовом шоке при окунании в ледяную воду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Холодовой шок является самым опасным моментом при окунании в ледяную воду. При резком погружении возникает спазм сосудов, может прерваться дыхание. Особенно опасно это для людей старше 60 лет, у которых снижена эластичность сосудов. На этом фоне часто случаются скачки давления и аритмия, заявил врач скорой помощи и "морж" с 40-летним стажем Олег Нестеров.

При этом, по его словам, вопреки общему мнению сложно переохладиться за несколько секунд в воде реки Туры, температура которой редко бывает ниже шести градусов тепла.

По его словам, у официальных купелей, где дежурят медики и спасатели, ситуация находится под контролем. За год помощь требуется в среднем лишь трем-пяти купальщикам, и госпитализация, как правило, не нужна. Но врач категорически предостерегает от купания в несанкционированных, необорудованных прорубях, где риски – от травм до гибели – возрастают многократно.

Для здорового и подготовленного человека окунание может стать источником мощного заряда бодрости. Руководитель клуба "Кристалл" Сергей Сидоров, занимающийся закаливанием более 40 лет, делится главными правилами безопасности и комфорта.

"Готовьтесь постепенно. Не стоит бросаться в прорубь с нуля. За несколько дней можно начать с коротких обливаний прохладной водой дома. Тепло одевайтесь… до купания. Идите к проруби в валенках, теплой куртке и варежках. Дрожать от холода, ожидая своей очереди, – худший старт. Действуйте четко и быстро. Не стоит долго раздумывать на морозе. Аккуратно зайдите или окунитесь, проведите в воде несколько секунд и сразу же выходите", - уточнил Сергей Сидоров.

Самое главное – обеспечить себе моментальный обогрев и никакого алкоголя для храбрости, приводит его слова издание "Тюменская область сегодня".