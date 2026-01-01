  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
В Тюменской области на дорогах выявили более шести тысяч водителей без прав

Общество, 11:29 18 января 2026

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Более шести тыс. водителей без прав выявили на дорогах Тюменской области в 2025 году. Этому направлению уделят особое внимание, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Бесправников" за рулем в 2025 году на дорогах стало больше. Это подтверждают как результаты надзорной деятельности, так и статистика аварийности. От участия в дорожном движении отстранены более шести тысяч водителей, не имеющих права управления транспортом. По их вине на дорогах погибли 29 человек, 393 получили ранения", - привел данные начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В 2026 году сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные профилактические рейды "Бесправник". Главная цель - выявление подобный нарушений. Инспекторы разъяснят подросткам и молодежи, прежде чем выезжать на транспорте на дороги, нужно обучиться вождению в автошколах и получить водительское удостоверение.

