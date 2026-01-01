  • 17 января 202617.01.2026суббота
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер южный

Александр Моор: соцподдержка жителей - приоритет политики региона

Губернатор, 13:53 17 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальная поддержка жителей региона – одно из приоритетных направлений политики Тюменской области. Большую помощь в этом оказывают социально ориентированные некоммерческие организации - они реализуют проекты, охватывающие все сферы жизни тюменцев.

Этот факт отметил губернатор региона Александр Моор, поздравляя тюменские СОНКО с первой в этом году победой в конкурсе Фонда президентских грантов. Напомним, его поддержку получили 19 проектов Тюменской области.

В их числе инициативы на тему изучения родной истории, помощь родным участников специальной военной операции, детям с нарушениями развития, формирование кадрового резерва инструкторов и другие. Полный перечень - на сайте.

"Наша совместная деятельность направлена на самое главное – улучшение качества жизни тех жителей региона, которым поддержка необходима в первую очередь", - подчеркнул Александр Моор в своих соцсетях.

# Александр Моор , СОНКО , фонд президентских грантов

