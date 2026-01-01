  • 17 января 202617.01.2026суббота
В Тюменском "Роднике" восстанавливают детей с помощью нейропсихологии

Нейропсихологический подход помогает усилить положительное воздействие адаптивной физкультуры на развитие и восстановление детей. К такому выводу пришли специаисты тюменского центра комплексной реабилитации "Родник" - они используют оба метода вместе и получают хорошие результаты.

"Особенность в том, что работа над телом и координацией сочетается с развитием когнитивных функций мозга: памяти, внимания, мышления. Цель — не просто физическое укрепление, но и сенсомоторная интеграция, саморегуляция и социальная адаптация через игровую, телесно-ориентированную работу", — рассказал заместитель руководителя по социальной реабилитации центра Данил Варяев.

Так, у детей зимней лагерной смены АФК с элементами нейропсихологического подхода проводятся практически каждый день. Регулярные тренировки помогают детям стать более уверенными в себе, улучшают моторику рук и ног, повышают концентрацию внимания и способность контролировать эмоции. Это особенно имеет значение при работе с детьми с нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, задержкой психоречевого развития.

Как поясняют специалисты, при нарушении работы определенных участков мозга возможно перераспределение функций на здоровые зоны, что способствует формированию навыков у детей с инвалидностью. Компенсация осуществляется путем тренировок и упражнений, направленных на активизацию резервных возможностей мозга. На это и направлены управжнения АФК вместе с нейропсихологией. После курса занятий родители отмечают положительные изменения в поведении детей, снижение тревожности, повышение уровня самостоятельности и коммуникативных навыков, улучшение качества жизни семьи в целом.

