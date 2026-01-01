  • 16 января 202616.01.2026пятница
В новогодние праздники Тюменскую область посетили более 250 тысяч туристов

Губернатор, 10:07 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 тыс. туристов посетили Тюменскую область за новогодние праздники. Регион принял на 10 тыс. путешественников больше, чем на январских каникулах 2024 года. Положительная динамика растет, что говорит об интересе к области, отметил губернатор Александр Моор в своем канале в Max.

"Тюменскую область посетили жители 23 регионов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Урала и Сибири. Традиционно высоким спросом пользовались термальные источники. Всё чаще гости выбирают не только отдых, но и знакомство с историей и культурой Сибири. Заметно вырос интерес к культурно-историческим площадкам. Поток в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в праздничные дни увеличился более чем в два раза", - привел данные глава региона.

Не отстают от гостей и жители региона, посещая горячие источники, спортивные объекты и другие точки притяжения.

Губернатор подчеркнул, что в регионе делают всё для того, чтобы отдых был интересным для семей, детей и гостей разного возраста: "Результаты новогодних каникул подтверждают: курс на развитие туризма выбран верно. Важно и дальше делать Тюменскую область местом, куда хочется приезжать".

Видео из канала губернатора Тюменской области Александра Моора в мессенджере Max.

# Александр Моор , горячие источники , Тобольск , туризм

