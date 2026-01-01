В Тюмени создадут версию генеративного ковра

| Фото: ТМПО

Версией генеративного ковра продолжают заниматься в Тюменском музейно-просветительском объединении. Нейросеть Kandinsky обрабатывает пожелания посетителей выставки "Сибирский махровый ковёр".

По информации организаторов проекта, в финале готовое изделие создадут на Сибирской ковровой фабрике.

"Проект по созданию генеративного ковра перешёл в важный внутренний этап работы. Сейчас мы внимательно читаем отзывы посетителей выставки "Сибирский махровый ковёр", собираем истории, анализируем слова, интонации, повторяющиеся образы. В этих коротких фразах память о доме, тепло семейных встреч, узнаваемые детали из детства. Именно из них складывается будущей дизайн ковра. Нейросеть Kandinsky продолжает работать с вашими отзывами, превращая эмоции и воспоминания в визуальные элементы", - рассказали в музее имени Словцова.

В карточках поста во ВКонтакте музейщики представили цитаты из книги отзывов; слова, которые звучат чаще всего; эмоциональные акценты.

Тем, кто желает поделиться своей историей, сделать это можно на выставке или онлайн с хэштегом #НитиСибири.