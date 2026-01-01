  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

В Тюмени создадут версию генеративного ковра

Общество, 14:06 18 января 2026

ТМПО | Фото: ТМПО

Версией генеративного ковра продолжают заниматься в Тюменском музейно-просветительском объединении. Нейросеть Kandinsky обрабатывает пожелания посетителей выставки "Сибирский махровый ковёр".

По информации организаторов проекта, в финале готовое изделие создадут на Сибирской ковровой фабрике.

"Проект по созданию генеративного ковра перешёл в важный внутренний этап работы. Сейчас мы внимательно читаем отзывы посетителей выставки "Сибирский махровый ковёр", собираем истории, анализируем слова, интонации, повторяющиеся образы. В этих коротких фразах память о доме, тепло семейных встреч, узнаваемые детали из детства. Именно из них складывается будущей дизайн ковра. Нейросеть Kandinsky продолжает работать с вашими отзывами, превращая эмоции и воспоминания в визуальные элементы", - рассказали в музее имени Словцова.

В карточках поста во ВКонтакте музейщики представили цитаты из книги отзывов; слова, которые звучат чаще всего; эмоциональные акценты.

Тем, кто желает поделиться своей историей, сделать это можно на выставке или онлайн с хэштегом #НитиСибири.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , музей Словцова , тюменский ковер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 18.01.2026Рост цен на новые машины и удешевление автомобилей с пробегом ждут тюменцев в 2026 году
19:52 18.01.2026Более 2000 гостей побывали в музеях Ялуторовска на новогодних каникулах
17:24 18.01.2026В Тюмени передадут новогодние ели и сосны в зоопарк
15:47 18.01.2026Мошенники обманывают тюменцев под видом поиска бойцов СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора