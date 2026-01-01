  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
Каждого десятого пострадавшего в аварии ребенка перевозили без удерживающего устройства

Общество, 13:47 18 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждого десятого пострадавшего в аварии ребенка перевозили без удерживающего устройства. Такие данные за 2025 год привел начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

"В минувшем году в регионе произошло 222 дорожно-транспортных происшествий с участием юных пассажиров, шесть детей погибли, 255 получили ранения. Это больше, чем в 2024 году", - уточнил Миллер.

В начале 2026 года положительной динамики пока не наблюдается, именно поэтому в регионе усилят межведомственную работу по безопасности детей-пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с медицинскими работниками, педагогами проведут разъяснительную работу с родителями детей, о необходимости использовать детские автокресла для безопасной перевозки юных пассажиров. В "Школах будущих мам" пройдут тренинги по правильному использованию детских удерживающих устройств. В детских поликлиниках и торговых центрах – выставки детских автолюлек и автокресел, сообщает Госавтоинспекция.

# ГИБДД по Тюменской области , детская безопасность

