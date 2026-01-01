Ученый пояснил тюменцам основные нововведения воинского учета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нововведения, которые касаются воинского учета прокомментировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Теперь наложение штрафов за не уведомление военкомата о смене места жительства может происходить круглый год.

"Юридическое понятие переезда в этом контексте существенно отличается от бытового: обязанность сообщить о смене адреса возникает, если человек покидает место жительства или пребывания на срок более трех месяцев или выезжает за пределы муниципального образования. Переезд в соседний дом, где работает тот же военкомат, формального уведомления не требует", - уточнил эксперт.

Он предупредил, что на практике комиссариаты часто настаивают на актуализации данных при любом изменении фактического адреса. Срок для предоставления такой информации строго ограничен и составляет четырнадцать дней с момента прибытия на новое место.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина отметила, что срок давности для привлечения к ответственности – два месяца. Но судебная практика показывает неоднозначность в определении момента совершения правонарушения.

"Одни суды считают таким моментом сам факт переезда, а другие рассматривают ситуацию как длящееся правонарушение, что теоретически позволяет штрафовать гражданина за каждый день непредставления сведений. Несмотря на то, что штраф по статье 21.5 КоАП РФ составляет от 100 до 500 рублей, главная проблема заключается не в финансовых санкциях. Факт уклонения от учета может стать основанием для более серьезного разбирательства, если будет установлена цель избежать призыва", - пояснила доктор экономических наук.

Отсутствие официальной регистрации по новому адресу не гарантирует анонимности: военкоматы активно используют данные из системы персонифицированного учета Социального фонда России о трудоустройстве, информацию об обращениях в поликлиники, данные о детях в школах и даже свидетельские показания.

Правила касаются широкого круга лиц: не только призывников от 18 до 30 лет, но и всех военнообязанных в запасе, чей предельный возраст пребывания в реестрах может составлять от 50 до 65 лет в зависимости от звания. Даже наличие отсрочки или освобождения от призыва не снимает с гражданина обязанности информировать военкомат о своих перемещениях до момента полного снятия с учета, сообщает "МегаТюмень".