В Тюменской области акция "Праздник в каждый дом..." продлится до 30 января

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Акция "Праздник в каждый дом...", организованная тюменским благотворительным фондом "Старшее поколение" и региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации, продлится до 30 января 2026.

Чтобы узнать о пожеланиях одиноких бабушек и дедушек нужно перейти на портал "Старшее поколение" и найти раздел "Рубрики", в котором следует открыть категорию "Новый год для всех". Затем надо выбрать ссылку с баннером проекта "Праздник в каждый дом…". После перехода по ней откроется страница со списком имен и пожеланий пожилых людей. Детали передачи подготовленной посылки надо согласовать с координаторами по телефону: 8 (3452) 51-77-05.

Передать подарок можно в пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4 в рабочие дни с 8 до 16 часов 30 минут.

Организаторы напоминают, что главным подарком для одиноких бабушек и дедушек стало искреннее, живое внимание. Все встречи перерастают в душевный диалог, где каждый почувствовал себя нужным и ценным.