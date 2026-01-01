19 проектов НКО Тюменской области выиграли президентские гранты

19 проектов НКО Тюменской области выиграли гранты Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2026 года. Общая сумма поддержки составит 34 млн 885 тыс. 573 рубля.

Крупные проекты по объемам финансирования - "Ранняя помощь: как развивать ребенка" Центра коррекции аутизма и помощи лицам с множественными и ментальными нарушениями развития "Новые горизонты", Тюмень, - 4 млн 827 тыс. 787 рубля.

"Передышка. Новый этап" Регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями - 4 млн 512 тыс. рублей. Их проект развивает действующий сервис кратковременной замены ухода для семей Тюмени, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, и переводит его на более гибкую, безопасную и доступную модель.

"Следопыты Средиземья" Ишимского центра реализации соцпроектов и программ "Белый клевер" - более 3 млн 359 тыс. рублей. Проект направлен на формирование кадрового резерва инструкторов и гидов (спасподготовка, прохождение пеших и водных маршрутов, загородных экскурсий) из числа молодежи Приишимья.

По информации фонда, на гранты претендовали 9 тыс. 310 проектов из всех регионов страны. Победителями стали 1 тыс. 469 социально ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит 4 млрд 885 млн рублей. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы фонда.

Анжела Лебедева