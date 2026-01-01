Школьникам предлагают получить дополнительные баллы для поступления в ТюмГУ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

ТюмГУ и Челябинский государственный университет приглашают принять участие в региональном конкурсе школьников Челябинского университетского образовательного округа. Он проводится для обучающихся 8−11 классов по предметам: иностранный язык (английский, немецкий, французский), обществознание, русский язык, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Победителям и призерам профилей "иностранный язык" и "обществознание" дается право на 100 баллов по предмету, а также право на прием без вступительных испытаний в ТюмГУ (с подтверждением сдачи ЕГЭ по этому предмету не менее 75 баллов).

Победители и призеры профиля "русский язык" также получают дополнительные баллы при поступлении в ТюмГУ.

Конкурс проводится в два этапа. Подробнее по ссылке.