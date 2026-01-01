  • 16 января 202616.01.2026пятница
Двоих водителей выручили в мороз автоинспекторы на трассе Тюмень-Омск

Происшествия, 18:31 16 января 2026

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

В сильный мороз тюменские автоинспекторы полка ДПС помогли водителю вытащить из кювета Toyota Land Cruiser.

Дорожный инцидент случился на 20 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в районе пос. Боровского.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили подходящий попутных автомобиль и ограничили движение для обеспечения безопасности.

На 339 км трассы в Абатском округе у автомобиля Mitsubishi во время движения спустило колесо.

Водитель с двумя пассажирами ехал из Нового Уренгоя с вахты домой в Омск.

В автомобиле не было насоса и домкрата. Водитель около полутора часов пытался остановить на трассе попутный транспорт.

Автоинспекторы предоставили домкрат, насос, помогли подкачать запасное колесо и поставить его на автомобиль.

﻿
