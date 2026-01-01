  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Водителей и кондукторов будут судить в Тюмени за хищение из бюджета 17 миллионов рублей

Происшествия, 15:48 16 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о мошенничестве в сфере пассажирских перевозок в отношении 14 жителей Тюмени рассмотрит Ленинский районный суд. Тюменцев подозревают в хищении из бюджета областного центра свыше 17,4 млн рублей.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год организованная группа, в состав которой вошли владельцы маршрутных автобусов и кондукторы, использовали дубликаты льготных транспортных карт.

Для реализации преступной схемы организатор заранее приобрёл специальное оборудование, на котором были изготовлены дубликаты утерянных гражданами в автобусах карт.

Через терминалы оплаты в маршрутных автобусах соучастники фиксировали ложные поездки, а затем предоставляли сведения о таких поездках в городской департамент транспорта и дорожной инфраструктуры для возмещения расходов.

Подозреваемые частично возместили причинённый ущерб, выплатив свыше 4 млн рублей. На имущество обвиняемых, в том числе автобусы, наложен арест.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# хищение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 16.01.2026Водителей и кондукторов будут судить в Тюмени за хищение из бюджета 17 миллионов рублей
14:20 16.01.2026Тюменец под курткой вынес из магазина дорогой коньяк
14:00 16.01.202615 пожаров произошло в Тюменской области 15 января
11:57 16.01.2026Мошенник обманул тюменку на 100 тысяч рублей под предлогом замены страхового полиса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора