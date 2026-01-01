Водителей и кондукторов будут судить в Тюмени за хищение из бюджета 17 миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о мошенничестве в сфере пассажирских перевозок в отношении 14 жителей Тюмени рассмотрит Ленинский районный суд. Тюменцев подозревают в хищении из бюджета областного центра свыше 17,4 млн рублей.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год организованная группа, в состав которой вошли владельцы маршрутных автобусов и кондукторы, использовали дубликаты льготных транспортных карт.

Для реализации преступной схемы организатор заранее приобрёл специальное оборудование, на котором были изготовлены дубликаты утерянных гражданами в автобусах карт.

Через терминалы оплаты в маршрутных автобусах соучастники фиксировали ложные поездки, а затем предоставляли сведения о таких поездках в городской департамент транспорта и дорожной инфраструктуры для возмещения расходов.

Подозреваемые частично возместили причинённый ущерб, выплатив свыше 4 млн рублей. На имущество обвиняемых, в том числе автобусы, наложен арест.