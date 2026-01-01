  • 16 января 202616.01.2026пятница
30 авиамоделистов сразятся за звание лучшего в Ишиме

Спорт, 19:17 16 января 2026

Департамент по спорту Тюменской области (архив) | Фото: Департамент по спорту Тюменской области (архив)

Четвёртый этап кубка Тюменской области по автомодельному спорту проходит в Ишиме. С 16 по 18 января 30 самых быстрых и точных пилотов из Тюмени и Ишима сразятся за звание сильнейших.

Соревнования включают семь классов радиоуправляемых моделей. Участие в них принимают обучающиеся детского технопарка "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер".

17 января в 9 часов стартуют финальные заезды. 18 января на 15 часов запланирована церемония награждения победителей.

Как рассказали в региональном департаменте по спорту, заключительные старты пройдут в марте 2026 года, где и объявят абсолютного победителя сезона.

