Бронзовый дубль тюменских лыжников

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Бронзовые медали завоевали тюменские лыжники в дисциплине скиатлон в рамка VI этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Тюменской области.

Екатерина Смирнова в женской гонке и Иван Якимушкин у мужчин уверенно прошли двадцатикилометровую дистанцию и заслуженно поднялись на третью ступень пьедестала.

"Поздравляем Екатерину, Ивана и тренерский штаб команды Тюменской области с бронзовым дублем Кубка России! Болеем за наших!", - говорится в сообщении.