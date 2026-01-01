  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Бронзовый дубль тюменских лыжников

Спорт, 16:52 18 января 2026

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Бронзовые медали завоевали тюменские лыжники в дисциплине скиатлон в рамка VI этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Тюменской области.

Екатерина Смирнова в женской гонке и Иван Якимушкин у мужчин уверенно прошли двадцатикилометровую дистанцию и заслуженно поднялись на третью ступень пьедестала.

"Поздравляем Екатерину, Ивана и тренерский штаб команды Тюменской области с бронзовым дублем Кубка России! Болеем за наших!", - говорится в сообщении.

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 18.01.2026Виктория Сливко завоевала "бронзу" в женском масстарте Кубка России по биатлону
17:35 18.01.2026Более 23 тысяч человек участвовали во втором Кубке главы Тюмени по лыжным гонкам
16:52 18.01.2026Бронзовый дубль тюменских лыжников
19:17 16.01.202630 авиамоделистов сразятся за звание лучшего в Ишиме

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора