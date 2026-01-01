Юргинцы обеспечили земляков на СВО теплыми вещами и средствами маскировки

40 маскировочных сетей, шесть костюмов "Леший" и столько же антидроновых одеял направили в зону в СВО жители Юргинского округа в первые дни нового года.

Кроме того, женщины связали для бойцов 26 пар шерстяных носков, сообщает окружная администрация.

"Волонтеры группы "МаскировкаZТюмень" в ближайшие дни доставят эту важную помощь в пункт назначения, чтобы она как можно скорее оказалась у тех, кто в ней нуждается", - отметили юргинцы.