Юргинцы обеспечили земляков на СВО теплыми вещами и средствами маскировки

Общество, 13:56 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 маскировочных сетей, шесть костюмов "Леший" и столько же антидроновых одеял направили в зону в СВО жители Юргинского округа в первые дни нового года.

Кроме того, женщины связали для бойцов 26 пар шерстяных носков, сообщает окружная администрация.

"Волонтеры группы "МаскировкаZТюмень" в ближайшие дни доставят эту важную помощь в пункт назначения, чтобы она как можно скорее оказалась у тех, кто в ней нуждается", - отметили юргинцы.

# гуманитарная помощь , СВО

﻿
