  • 1 января 20261.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские участники СВО поздравили земляков с Новым годом и Рождеством

Общество, 16:28 01 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Бойцы подразделения, в котором служат жители Тюменской области, посмотрели поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора. В ответ они также записали видео с передовой, в котором поблагодарили главу региона и жителей за поддержку.

"Ваши доверие и забота, проявленные к нам еще в дни формирования подразделения, стали важнейшим стимулом для нас - солдат и офицеров. Сегодня в преддверии праздников особенно чувствуется согревающий тыл нашего родного дома”, – сказали они.

В новом году они пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и процветания любимому региону.

“Пусть звезда Рождества озарит ваши дома светом радости и добра. Пусть счастье сопутствует вашим близким людям каждый день. Пусть грядущий год подарит каждому из вас радостные события, душевное тепло близких и друзей, веру в собственные силы и ясности цели. От всей души желаем, чтобы любовь, доброта и гармония царили в ваших сердцах, чтобы регион процветал, развивался, сохраняя добрые традиции сибирского гостеприимства и патриотизма", – произнесли тюменские участники СВО.

Информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Новый год , поздравление , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 01.01.2026Глеб Трубин: подобные акты насилия нельзя оправдать
16:28 01.01.2026Тюменские участники СВО поздравили земляков с Новым годом и Рождеством
16:01 01.01.2026Театральный поезд остановится в Тюмени
15:34 01.01.2026Тюменский врач-диетолог объяснила, чем опасен салат "Оливье"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора