Тюменские участники СВО поздравили земляков с Новым годом и Рождеством

Бойцы подразделения, в котором служат жители Тюменской области, посмотрели поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора. В ответ они также записали видео с передовой, в котором поблагодарили главу региона и жителей за поддержку.

"Ваши доверие и забота, проявленные к нам еще в дни формирования подразделения, стали важнейшим стимулом для нас - солдат и офицеров. Сегодня в преддверии праздников особенно чувствуется согревающий тыл нашего родного дома”, – сказали они.

В новом году они пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и процветания любимому региону.

“Пусть звезда Рождества озарит ваши дома светом радости и добра. Пусть счастье сопутствует вашим близким людям каждый день. Пусть грядущий год подарит каждому из вас радостные события, душевное тепло близких и друзей, веру в собственные силы и ясности цели. От всей души желаем, чтобы любовь, доброта и гармония царили в ваших сердцах, чтобы регион процветал, развивался, сохраняя добрые традиции сибирского гостеприимства и патриотизма", – произнесли тюменские участники СВО.

Информационный центр правительства Тюменской области