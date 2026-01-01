  • 1 января 20261.01.2026четверг
Тюменцам предлагают заняться в праздники творчеством и мастер-классами

Общество, 20:52 01 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Серия новогодних событий "Городская мастерская чудес" состоится в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени со 2 по 11 января. Запланировано 15 различных форматов: мастер-классы, кинопоказы, поэтические вечера, лекции и экскурсии, посвященные истории и культурному наследию Тюмени.

Событийная линейка построена вокруг концепции "Сибирский след". Жители и гости города смогут заново открыть для себя культурный код Тюмени через зимние традиции, локальные ремесла, литературу и современные творческие практики. События рассчитаны на аудиторию любого возраста. Гости смогут посетить отдельные активности или провести в "Конторе пароходства" несколько дней подряд.

Так, 2 января с 16 до 18 часов в малом зале состоится мастер-класс по росписи имбирных пряников. Участники украсят готовые изделия разноцветной сахарной глазурью и посыпкой. Все необходимые для этого материалы предоставят организаторы. В этот же день в большом зале с 18 до 19 часов пройдет поэтический вечер. В программе: чтение стихов поэтов Серебряного века и свободный микрофон для выступлений гостей.

3 января с 16 часов 30 мину до 18 часов в малом зале состоится детский мастер-класс по лепке из воздушного пластилина. Это совместное творческое событие для детей и их родителей. Участники вместе создадут любимого мультипликационного персонажа или новогоднюю фигурку. С 17 до 19 часов в большом зале пройдет мастер-класс по созданию игрушек из золотой фольги. Под руководством художницы Леры Карма участники сделают сверкающие украшения своими руками. А в 18 часов в выставочном пространстве начнется чтение сказки Петра Павловича Ершова "Конек-горбунок" в исполнении актера театра.

5 января с 20 часов до 21 часа в малом зале тюменцы вместе с художницей Лерой Карма создадут обвесы из шнуров и бусин. В это же время начнется кинопоказ Алексея Митрякова: зрители увидят на большом экране фильм "Токийская повесть" 1953 года, а после — состоится его обсуждение.

6 января с 10 до 22 часов в большом и малом зале тюменцы смогут посетить зимний маркет "Солянка". Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы от локальных художников и создателей региона.

7 января с 16 до 18 часов в малом зале пройдет мастер-класс по созданию венка из еловых веток. Вместе с мастерицей Аней Градобоевой тюменцы создадут изделие из живых еловых веток, искусственных ягод, украшений и бусин. В этот же день в малом зале с 18 до 19 часов пройдет мастер-класс с мастерицей Натальей Денисовой, на котором участники соткут миниатюру тюменского ковра.

8 января в 17 часов 30 минут в малом зале начнется кинопоказ советского фильма-сказки "Конек-горбунок" (1947). Участники посмотрят любимую историю в камерной обстановке, а после фильма проведут ее обсуждение.

9 января с 17 часов 30 минут до 21 часа в малом зале пройдет мастер-класс по коллажам. Тюменцам предстоит сделать работы на разные темы и в разных стилях в творческой атмосфере под качественный музыкальный фон от местных диджеев.

10 января с 19 до 20 часов в большом зале состоится лекция "Музыка глазами: дизайн, который формирует вкус эпохи" от тюменского дизайнера Дмитрия Горшкова. На ней эксперт расскажет про влияние музыки на дизайн. В этот же день с 16 часов начнется экскурсия с Алиной Тепляковой по знаковым историческим местам города.

Завершением серии новогодних мероприятий станет квиз на тему тюменского искусства. Он пройдет 11 января с 18 до 20 часов. В атмосфере праздника участники ответят на вопросы, отгадают песни и обсудят интересные факты.

""Городская мастерская чудес" — это наш способ создать для тюменцев пространство, где каждый — и взрослый, и ребенок — сможет стать не просто гостем, а соавтором новогоднего настроения. Мы соединили локальные традиции, ремесла, литературу и современные практики, чтобы вместе заново открыть культурный код Тюмени и наполнить праздник особым, "сибирским" смыслом. Мы очень хотели, чтобы каждый тюменец, переступив порог "Конторы пароходства", смог почувствовать то самое новогоднее чудо — теплое, искреннее и родное, которое рождается, когда мы вместе создаем волшебство своими руками", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель проектного офиса "Конторы пароходства" Алина Трояновская.

"Городская мастерская чудес" — новогодняя программа мультицентра "Контора пароходства", направленная на знакомство с историей и культурой Тюмени через творчество, искусство и локальные традиции. Концепция проекта строится на соединении исторического наследия города и современных культурных практик.

Подробная афиша и регистрация доступны в сообществе "Контора пароходства". Возрастное ограничение: 0+.

