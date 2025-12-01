  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Почему белые медведи считаются новогодними животными, объяснил представитель заповедника "Остров Врангеля"

Общество, 11:52 30 декабря 2025

из архива Дениса Васильева | Фото: из архива Дениса Васильева

Белые медведи — новогодние животные. Они рождаются в конце декабря — начале января. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал житель Тюмени, заместитель директора по охране в заповеднике "Остров Врангеля" Денис Васильев.

Чаще у медведицы рождаются один-два детеныша. Бывают случаи, когда хищница может принести и троих медвежат.

Заповедник, в котором работает Денис Васильев, называют роддомом белых медведей, потому что здесь сконцентрировано самое большое в мире количество берлог этих хищников. Сотрудники, в частности, занимаются изучением белых медведей.

"Исследование проходит условно по двум пересекающимся направлениям. Во-первых, в рамках государственного экологического мониторинга на территории заповедника проводят учеты берлог с марта по апрель и численности хищника на острове. По полученным данным составляются отчеты и многолетние ряды наблюдений. Второе направление — научно-исследовательские работы", — пояснил Васильев.

Белый медведь относится к чукотско-аляскинской субпопуляции. Численность животных составляет от тысячи до 1 тыс. 200 особей в зависимости от ледовой обстановки. Встречаются очень крупные звери, вес взрослого самца может достигать до 700 килограммов.

"По нашим наблюдениям худые особи встречаются очень редко. В среднем одна-две встречи за весь сезон. К осени животные накапливают много жира, можно наблюдать, как брюхо медведя волочится по земле", — поделился Денис Васильев.

Тюменец считает этих крупных зверей удивительными. Белые медведи долгое время могут находиться без пропитания благодаря большой прослойке жира. Они очень находчивы и любопытны, в отличие от бурого медведя не агрессивны, менее конфликтны.

"Вид очень пластичный, хорошо приспособляемый к изменяемым условиям. Звери не мерзнут за счет уникальной по своему составу жировой прослойке. В совокупности с густым мехом она уменьшает теплопотерю. Даже когда мы весной проводим учеты с помощью тепловизора, животное часто не видно, бывает, что при инфракрасной съемке заметен лишь нос. Долгое время — до месяца — белый медведь может проводить без еды в "поисковом" режиме", — добавил заместитель директора по охране в заповеднике "Остров Врангеля".

Большую часть жизни белый медведь проводит на льдах. Традиционный объект охоты — тюлени, нерпы, лахтаки. В спячку залегают только беременные самки. Взрослые животные, как правило, обустраивают временные ямы, норы, в спячку не впадают.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

# белые медведи , наука

