Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области назначена Оксана Савинова

Политика, 10:52 30 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Оксана Савинова назначена уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области. Ранее она занимала должность начальника управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, пишет информационный центр правительства региона. Кандидатура согласована с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Срок полномочий Оксаны Савиновой - пять лет с 30 декабря 2025 года.

Ранее уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области был Андрей Степанов. Он освобожден от этой должности.

