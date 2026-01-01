  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В регионах могут появиться инвестиционные уполномоченные

Политика, 11:02 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается позволить муниципальным образованиям назначать инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами, заказчиками и подрядчиками, а также за создание на местах благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.

"Законопроектом предлагается введение правового регулирования механизмов регионального инвестиционного стандарта, в том числе определения полномочий по утверждению специализированных организаций по работе с инвесторами, формированию инвестиционных комитетов и обеспечению эффективного механизма обратной связи бизнеса и инвесторов с органами власти. Особое внимание уделено роли муниципальных образований. Законопроектом предлагается закрепить возможность назначения инвестиционных уполномоченных из числа муниципальных служащих — должностных лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание на местном уровне условий для реализации инвестиционных проектов. Предлагается внедрение системы мониторинга реализации данных мероприятий, осуществляемого Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с федеральными и региональными органами власти. Результаты мониторинга будут направляться президенту", — сообщил председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Он подчеркнул, что инициатива также направлена на закрепление передовых практик РИС, внедренных в регионах при поддержке правительства Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив в течение последних четырех лет.

"Принятие законопроекта направлено на достижение цели, поставленной президентом, — обеспечить к 2030 году рост объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. Следует отметить, что к концу 2025 года региональный инвестиционный стандарт успешно внедрен во всех 89 субъектах Российской Федерации. С декабря 2024 года агентствами развития регионов сформировано 359 инвестиционных предложений на сумму свыше 1,3 трлн рублей. В случае принятия законопроекта будут унифицированы единые правовые механизмы регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны. Это позволит субъектам Российской Федерации выстраивать системную работу с инвесторами, создавать равные условия для всех участников инвестиционного процесса и стимулировать приток инвестиций в экономику Российской Федерации, что напрямую способствует достижению национальных целей развития", — рассказал Максим Топилин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госдума , инвестиции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 15.01.2026В регионах могут появиться инвестиционные уполномоченные
14:52 30.12.2025Международный фестиваль молодёжи пройдет в Уральском федеральном округе
11:56 30.12.2025Фуат Сайфитдинов исполнил новогоднее желание сына участника СВО
10:52 30.12.2025Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области назначена Оксана Савинова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора