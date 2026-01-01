В регионах могут появиться инвестиционные уполномоченные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается позволить муниципальным образованиям назначать инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами, заказчиками и подрядчиками, а также за создание на местах благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.

"Законопроектом предлагается введение правового регулирования механизмов регионального инвестиционного стандарта, в том числе определения полномочий по утверждению специализированных организаций по работе с инвесторами, формированию инвестиционных комитетов и обеспечению эффективного механизма обратной связи бизнеса и инвесторов с органами власти. Особое внимание уделено роли муниципальных образований. Законопроектом предлагается закрепить возможность назначения инвестиционных уполномоченных из числа муниципальных служащих — должностных лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание на местном уровне условий для реализации инвестиционных проектов. Предлагается внедрение системы мониторинга реализации данных мероприятий, осуществляемого Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с федеральными и региональными органами власти. Результаты мониторинга будут направляться президенту", — сообщил председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Он подчеркнул, что инициатива также направлена на закрепление передовых практик РИС, внедренных в регионах при поддержке правительства Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив в течение последних четырех лет.

"Принятие законопроекта направлено на достижение цели, поставленной президентом, — обеспечить к 2030 году рост объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. Следует отметить, что к концу 2025 года региональный инвестиционный стандарт успешно внедрен во всех 89 субъектах Российской Федерации. С декабря 2024 года агентствами развития регионов сформировано 359 инвестиционных предложений на сумму свыше 1,3 трлн рублей. В случае принятия законопроекта будут унифицированы единые правовые механизмы регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны. Это позволит субъектам Российской Федерации выстраивать системную работу с инвесторами, создавать равные условия для всех участников инвестиционного процесса и стимулировать приток инвестиций в экономику Российской Федерации, что напрямую способствует достижению национальных целей развития", — рассказал Максим Топилин.