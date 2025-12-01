  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Фуат Сайфитдинов исполнил новогоднее желание сына участника СВО

Политика, 11:56 30 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов исполнил новогоднее желание 11-летнего Егора, который мечтал об электросамокате. В рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" спикер облдумы снял шар юного жителя Тюмени с елки, установленной в Штабе общественной поддержки "Единой России", сообщает пресс-служба облдумы.

"Егор – сын военнослужащего, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Для этой семьи новогодние праздники наполнены особым смыслом – ожиданием, надеждой и верой", - отмечено в сообщении.

В преддверии Нового года Фуат Сайфитдинов встретился с мальчиком и его мамой в стенах регионального парламента, поздравил семью с наступающим Новым годом и лично вручил подарок.

"Поддержка семей защитников Отечества и внимание к детям остаются одним из приоритетных направлений работы регионального парламента, - отметил Фуат Сайфитдинов. - Видеть искреннюю радость ребенка – бесценно. Ради таких моментов и существует акция "Елка желаний". Благодаря ей, мы можем подарить детям веру в чудо, и исполнить их самые заветные мечты".

Ольга, мама Егора рассказала, что известие о том, что шар с желанием ее сына сняли с "Елки желаний", стало для семьи очень приятным сюрпризом. По ее словам, в предновогодние дни такие моменты особенно важны – они дарят радость, поддержку и ощущение заботы.

"В преддверии Нового года пожелаем всем здоровья, мирного неба над головой и всего самого хорошего", - сказала Ольга.

Сам Егор с удовольствием поделился, что уже строит планы на лето и обязательно опробует электросамокат, как только установится теплая погода. Мальчик признался, что очень рад исполнению своего желания и новогоднему подарку, который стал для него символом праздника.

Акция "Елка желаний" ежегодно объединяет представителей власти, бизнеса и общественных организаций, помогая сделать Новый год по-настоящему радостным и запоминающимся для детей по всей стране.

# Елка желаний , облдума , Фуат Сайфитдинов

﻿
