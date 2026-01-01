  • 19 января 202619.01.2026понедельник
Камеры на дорогах Тюменской области помогли снизить количество аварий

Общество, 18:29 19 января 2026

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Камеры на дорогах Тюменской области помогли снизить количество аварий. К такому выводу пришли участники заседания региональной рабочей группы, которое провёл заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Как сообщили в ГУС ТО, в 2025 году в Тюменской области произошло 2 тыс. 690 аварий, что на 5% меньше, чем годом ранее. Погибли на дорогах 171 человек, в 2024-году – 180.

При подведении итогов работы по безопасности на дорогах отметили, что эффективным рычагом воздействия на аварийность стали камеры на дорогах. Комплексы фиксации нарушений ПДД, размещенные только в 17-ти местах концентрации ДТП, помогли снизить аварийность на этих опасных участках в три раза – с 73 до 24.

В целом в 2025 году комплексами ФВФ было выявлено почти два миллиона нарушений. Чаще всего это непристегнутые ремни безопасности, разговоры водителя по телефону, нарушения пользования световыми приборами.

