Жизни двух человек унесла дорожная авария под Тюменью
Два человека погибли в результате аварии на 45-м км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области 1 января. Здесь столкнулись "Лада Калина" и Toyota Camry, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, "Ладу" боком вынесло на встречную полосу.
В "Ладе" ехали родители и их 11-летний сын, а также двое друзей мальчика 11-ти и 12-ти лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети доставлены в больницу.
Травмированы водитель и пассажирка автомобиля Toyota 60-ти и 54-х лет.
Движение по автодороге осуществляется в реверсивном режиме.
Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что погибшая семейная пара являлась многодетной, у них остались трое детей.
Прокуратура Тюменского района организовала проверку.