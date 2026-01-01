Жизни двух человек унесла дорожная авария под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли в результате аварии на 45-м км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области 1 января. Здесь столкнулись "Лада Калина" и Toyota Camry, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, "Ладу" боком вынесло на встречную полосу.

В "Ладе" ехали родители и их 11-летний сын, а также двое друзей мальчика 11-ти и 12-ти лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети доставлены в больницу.

Травмированы водитель и пассажирка автомобиля Toyota 60-ти и 54-х лет.

Движение по автодороге осуществляется в реверсивном режиме.

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что погибшая семейная пара являлась многодетной, у них остались трое детей.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку.