  • 2 января 20262.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Жизни двух человек унесла дорожная авария под Тюменью

Происшествия, 22:27 01 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли в результате аварии на 45-м км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области 1 января. Здесь столкнулись "Лада Калина" и Toyota Camry, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, "Ладу" боком вынесло на встречную полосу.

В "Ладе" ехали родители и их 11-летний сын, а также двое друзей мальчика 11-ти и 12-ти лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети доставлены в больницу.

Травмированы водитель и пассажирка автомобиля Toyota 60-ти и 54-х лет.

Движение по автодороге осуществляется в реверсивном режиме.

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что погибшая семейная пара являлась многодетной, у них остались трое детей.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:27 01.01.2026Жизни двух человек унесла дорожная авария под Тюменью
14:12 01.01.2026Пять пожаров произошли в Тюменской области за сутки
10:36 31.12.2025Четыре человека погибли на дорогах Тюменской области 30 декабря
18:55 30.12.2025В Тюмени сбили школьницу вне пешеходного перехода

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора