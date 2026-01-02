14 техногенных пожаров потушили в Тюменской области за сутки
14 техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области за прошедшие сутки. Подразделения регионального управления МЧС России 11 раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП, два раза оказывали помощь населению, сообщает пресс-служба ведомства.
В деревне Дударева 1 января на улице Сергея Джанбровского произошел пожар в погружном мусорном контейнере. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В Тюмени в СНТ "Малинка" ночью загорелся дачный дом и хозяйственная постройка на ул. Нагорной. Огнем повреждена площадь 20 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
В Тюмени на улице Бабарынка произошел пожар в нежилом строении. Площадь пожара составила 40 кв. м. Причина – аварийный режим электрооборудования.
Короткое замыкание стало причиной еще четырех пожаров. В селе Кулаково Тюменского округа огонь повредил хозяйственную постройку на 25 кв. м. В поселке Винзили произошел пожар на улице Ленинградской. Огнем поврежден гараж на площади 60 кв. метров. В Тюмени в СТ "Липовый остров" горела хозяйственная постройка на улице 3-й Западной. В селе Омутинское пожар произошел на ул. Калинина, где огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в гараже на площади 24 кв. метра.