14 техногенных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 13:31 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области за прошедшие сутки. Подразделения регионального управления МЧС России 11 раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП, два раза оказывали помощь населению, сообщает пресс-служба ведомства.

В деревне Дударева 1 января на улице Сергея Джанбровского произошел пожар в погружном мусорном контейнере. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В Тюмени в СНТ "Малинка" ночью загорелся дачный дом и хозяйственная постройка на ул. Нагорной. Огнем повреждена площадь 20 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Тюмени на улице Бабарынка произошел пожар в нежилом строении. Площадь пожара составила 40 кв. м. Причина – аварийный режим электрооборудования.

Короткое замыкание стало причиной еще четырех пожаров. В селе Кулаково Тюменского округа огонь повредил хозяйственную постройку на 25 кв. м. В поселке Винзили произошел пожар на улице Ленинградской. Огнем поврежден гараж на площади 60 кв. метров. В Тюмени в СТ "Липовый остров" горела хозяйственная постройка на улице 3-й Западной. В селе Омутинское пожар произошел на ул. Калинина, где огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в гараже на площади 24 кв. метра.

13:31 02.01.2026
