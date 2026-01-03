Тюменские спасатели обеспечивают безопасность в новогодние праздники

| Фото: ТОСЭР (архив) | Фото: ТОСЭР (архив)

В предновогодние дни нагрузка на спасателей ТОСЭР резко возрастает: они выезжают на ДТП, взрывы газа, падения со стройки и другие происшествия. Специалисты ведомства дежурят круглосуточно.

"У нас одна задача — обеспечение безопасности. Случаи бывают разные: надо перенести больного, вскрыть дверь, помочь тем, кто потерял ключи", — объясняет начальник поисково‑спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования Павел Ступник.

Недавно отряд вызывали в 8 часов на ДТП, где человека зажало в машине. С помощью жёстких носилок пострадавшего аккуратно достали и передали медикам. Вскоре последовал ещё один вызов — пришлось вскрывать дверь в квартиру, где человек, употребивший запрещённые вещества, устроил дебош, пишет "Тюменская область сегодня".

"Когда работаешь, о смерти не думаешь. Приезжаешь, отрабатываешь — и даже не замечаешь, как всё сделаешь. Разбор ситуации идёт уже по пути обратно", — делится спасатель Алексей Копытов.

Средний возраст тюменских спасателей — 38 лет. В этом году в отряд пришли двое 20‑летних новичков. При этом в службе считают, что настоящим профессионалом спасатель становится после 35 лет — нужен не только навык, но и жизненный опыт.

Работа накладывает отпечаток на них и в обычной жизни: сотрудники ТОСЭР машинально избегают опасных мест. Например, не ходят под скатной крышей зимой и проявляют повышенную бдительность на дорогах.