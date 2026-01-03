Новогодними традициями Сальвадора поделилась с тюменцами иностранная студентка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская студентка из Сальвадора Пилар Маркез рассказала, чем её удивили российские традиции и как она ранее праздновала Новый год. В Тюмени девушка живет около 2,5 лет.

"Первый российский Новый год провела здесь с друзьями — было спокойнее, чем в Сальвадоре с семьёй. Мы пытались запустить фейерверки, но на улице было очень холодно, поэтому ничего не вышло", - поделилась Пилар Маркез с изданием "Тюменская область сегодня".

В Сальвадоре Новый год — семейный праздник. Вечером 31 декабря родственники собираются за общим столом. Традиционные блюда — тамалес (блюдо из кукурузного теста с начинкой), pan con pollo (булочка с курицей, свёклой, салатом из капусты, листовым салатом и томатным соусом со специями) и индейка. В полночь поднимают тост.

Папа Ноэль (аналог Санта Клауса) важнее на католическое Рождество 25 декабря — тогда он приносит детям подарки. На Новый год обмен подарками не так распространён, сальвадорцы ограничиваются добрыми пожеланиями. Рождественские ёлки (пихты) в стране есть. Праздник сопровождает музыка: во многих домах устраивают вечеринки с танцами. Дети разбивают пиньяты со сладостями, взрослым дарят игрушки. Телеканалы и радиостанции транслируют кумбию (колумбийский музыкальный стиль и танец), а в полночь идёт обратный отсчёт. Речь президента не так важна, как в России.

Пилар Маркез рассказала, что в Сальвадоре есть свои ритуалы на удачу. Например, нужно съесть 12 виноградин в полночь по одной на каждый месяц или обойти дом с чемоданом — это к путешествиям.

Российские традиции её заинтересовали: "Мне показалось очень особенным смотреть речь президента под бой курантов Кремля. Необычным, но интересным для меня стало каждый год смотреть одни и те же новогодние фильмы и готовить много салатов".