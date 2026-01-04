  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
Тюменцы могут сохранить новогоднюю елку для высадки в открытый грунт

Общество, 13:29 04 января 2026

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Как сохранить новогоднюю ель для последующей посадки в открытый грунт, рассказала тюменский садовод Нина Щербакова. По ее словам, идеальная температура для дерева – от 12 до 16 градусов. Поэтому лучший вариант — поставить горшок с елью на подоконник или утеплённый балкон. Нельзя ставить его рядом с батареей, иначе хвоя начнёт сохнуть.

Помимо этого, важно каждый день опрыскивать ёлочку водой комнатной температуры. А чтобы эффект держался дольше, горшок можно поставить на поддон с влажным керамзитом.

Полив требует особой деликатности. Воду лучше использовать фильтрованную, наливать ее следует в поддон. Также дерево необходимо обработать от вредителей.

Через 7−10 дней ель необходимо пересадить. Важно не разрушать корневой ком: так ёлочка быстрее адаптируется, пишет "Тюменская область сегодня". В течение 15−20 дней следует выносить дерево на улицу или веранду, но только в тень. За это время подготовить посадочную ямку: заполните её субстратом для хвойных.

# хвойные растения

﻿
