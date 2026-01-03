Свыше 15 тыс. человек стали гостями тюменской "Солянки маркет" в прошлом году

Свыше 15 тыс. человек стали гостями "Солянки маркет" в Тюмени за 2025 год. Свои товары на восьми ярмарках представили около 200 мастеров не только из областного центра, но и из Тобольска, Екатеринбурга и Челябинска.

"Три из восьми маркетов прошли в коллаборации с крутыми партнерами: мы участвовали в фестивале "Музсходка", первом фестивале-карнавале сапсерфинга и открылись для ребят с форума молодежи уральского федерального округа "Утро". А самыми яркими для меня, наверное, стали космический маркет и сказочный, когда мастера сами готовили тематическое оформление и тематические изделия", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" организатор "Солянки маркета" Альберт Фатыхов.

По его словам, в этом году он планирует провести традиционные маркеты в апреле, октябре и декабре, а летом посотрудничать с фестивалями ремесел и искусств, "Музсходкой" и "72 сап фест".

Также 6 января в мультицентре "Контора пароходства" состоится рождественская "Солянка маркет". С 12 до 19 часов гости смогут приобрести изделия ручной работы и продукты у более чем 50 мастеров. Помимо этого, пройдут мастер-классы для детей и взрослых по керамике, мозаике и росписи пряников, бесплатная игротека от "Мосигры", будет работать и фотозона. Подробности можно найти в официальной группе во ВКонтакте.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

Виктория Макарова