В конкурсе на соискание премии "Индустрия" могут поучаствовать тюменцы

Общество, 13:56 04 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании и предприятия Тюменской области могут стать участниками конкурса на соискание Национальной промышленной премии РФ "Индустрия". Прием заявок продлится до 27 февраля, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Премия учреждена постановлением Правительства РФ и ежегодно вручается за достижения в сфере промышленного производства — за технологии и решения, которые меняют отрасли и формируют технологическое лидерство России.

Участие могут принять компании с проектами, которые имеют промышленную реализацию в гражданских отраслях. Можно подать несколько решений — каждое оформляется отдельной заявкой.

По словам организаторов, участие в конкурсе дает возможность заявить о себе как об инновационном лидере, презентовать свои решения органам власти, отраслевым союзам и институтам развития, привлечь новых клиентов, партнеров и инвесторов.

Торжественное награждение лауреата состоится на главной стратегической сессии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026.

# премия , промышленность

