Почти 2 млн нарушений ПДД выявили фотокамеры за год на тюменских дорогах

Общество, 18:47 06 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 2 млн нарушений ПДД выявили камеры фотофиксации на дорогах Тюменской области за 2025 год. Это не только нарушение скоростного режима, но и использование водителями мобильных телефонов, световых приборов, не пристегнутые ремни безопасности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Также в числе самых распространенных нарушений 2025 года - выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе для общественного транспорта. Все стационарные и передвижные камеры установлены в местах повышенной аварийности, где уже случались дорожно-транспортные происшествия", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В прошедшем году камер стало больше, их общее количество составило 229. 175 стационарных комплексов фотофиксации нарушений находятся в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, 52 передвижных комплекса и 12 мобильных.

Контроль на федеральных автодорогах с помощью камер позволяет предупредить опасное поведение водителей, так как о расположении каждой камеры они оповещаются заранее с помощью аншлагов и указателей.

