  • 6 января 20266.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Полпред исполнил новогоднюю мечту юного жителя Тюменской области

Общество, 18:32 06 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмилетний Давид из посёлка Прииртышский Тюменской области получил подарок с "Елки желаний" от полпреда президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

Мальчик мечтал о шведской стенке с гамаком, сообщает инфоцентр регионального правительства. Теперь он сможет заниматься физкультурой дома вместе с родителями.

﻿

Отметим, в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" Артём Жога снял 14 шаров с мечтами детей из городов Уральского федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик. Большая часть детских пожеланий уже исполнена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , Елка желаний

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 06.01.2026Почти 2 млн нарушений ПДД выявили фотокамеры за год на тюменских дорогах
18:32 06.01.2026Полпред исполнил новогоднюю мечту юного жителя Тюменской области
17:41 06.01.2026Глава Тюмени проверил качество уборки снега во дворах
17:13 06.01.2026Рождественскую службу в Тюменской области покажут в прямом эфире

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора