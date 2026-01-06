Полпред исполнил новогоднюю мечту юного жителя Тюменской области
Восьмилетний Давид из посёлка Прииртышский Тюменской области получил подарок с "Елки желаний" от полпреда президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги.
Мальчик мечтал о шведской стенке с гамаком, сообщает инфоцентр регионального правительства. Теперь он сможет заниматься физкультурой дома вместе с родителями.
Отметим, в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" Артём Жога снял 14 шаров с мечтами детей из городов Уральского федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик. Большая часть детских пожеланий уже исполнена.