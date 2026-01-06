  • 6 января 20266.01.2026вторник
Глава Тюмени проверил качество уборки снега во дворах

Общество, 17:41 06 января 2026

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Качество уборки снега во дворах проверил глава Тюмени Максим Афанасьев. Глава города отметил, что увеличение активности управляющих компаний подтверждают данные вывоза снега на полигоны.

"Положительным примером служит улица Минская, 32, где жители с пониманием отнеслись к работе техники. Хорошо расчистили придомовые территории на улицах Шиллера, Карская, Минская, 5 и 5а, Малыгина, 56/2, Харьковская, 31. Во время объезда по Центральному округу были проверены и проблемные участки, например, Ленина, 9, где управляющая компания оперативно приняла необходимые меры", - уточнил глава города в своем Telegram-канале.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

По его словам, все управляющие компании имеют четкие планы работ, находящиеся под постоянным контролем специалистов управ. Но есть факторы, осложняющие уборку - неправильная парковка автомобилей, которая мешает работе техники и приводит к отставанию от графика.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

По итогам объезда скорректированы планы и задачи: в ближайшие дни техника должна интенсивно очищать тротуары и проезды, а вывоз снега будет производиться преимущественно в ночное время, уточнил Максим Афанасьев.

# Максим Афанасьев , уборка снега

﻿
