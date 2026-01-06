Глава Тюмени проверил качество уборки снега во дворах

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Качество уборки снега во дворах проверил глава Тюмени Максим Афанасьев. Глава города отметил, что увеличение активности управляющих компаний подтверждают данные вывоза снега на полигоны.

"Положительным примером служит улица Минская, 32, где жители с пониманием отнеслись к работе техники. Хорошо расчистили придомовые территории на улицах Шиллера, Карская, Минская, 5 и 5а, Малыгина, 56/2, Харьковская, 31. Во время объезда по Центральному округу были проверены и проблемные участки, например, Ленина, 9, где управляющая компания оперативно приняла необходимые меры", - уточнил глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, все управляющие компании имеют четкие планы работ, находящиеся под постоянным контролем специалистов управ. Но есть факторы, осложняющие уборку - неправильная парковка автомобилей, которая мешает работе техники и приводит к отставанию от графика.

По итогам объезда скорректированы планы и задачи: в ближайшие дни техника должна интенсивно очищать тротуары и проезды, а вывоз снега будет производиться преимущественно в ночное время, уточнил Максим Афанасьев.