  • 7 января 20267.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

50 тысяч тюменцев посетили крупные городские катки за 10 дней

Общество, 15:52 07 января 2026

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Более 50 тыс. человек посетили за первые 10 дней работы четыре катка в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев 7 января.

Особой популярностью пользуются у тюменцев "Улетный каток" на Цветном бульваре, "Тюмень-каток" у Конторы пароходства,

а также катки "Сердце Тюмени" и "Сердце Тюмени на Уездной".

Ежедневно в городе работают 54 ледяные горки, более 90 бесплатных ледовых площадок. Вся подробная информация доступна на сайтах проектов "Тюменская зима" и "Тюмень новогодняя".

Творческие команды занимаются организацией досуга, все эти дни работают многочисленные развлекательные площадки и мастер-классы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# каток

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 07.01.2026В МЧС назвали главные риски для детей при катании с горки
15:52 07.01.202650 тысяч тюменцев посетили крупные городские катки за 10 дней
15:19 07.01.2026Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области в 2025 году
14:59 07.01.2026250 метров коллектора под дорогой на улице Профсоюзной в Тюмени реконструируют по инновационной технологии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора