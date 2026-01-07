50 тысяч тюменцев посетили крупные городские катки за 10 дней

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Более 50 тыс. человек посетили за первые 10 дней работы четыре катка в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев 7 января.

Особой популярностью пользуются у тюменцев "Улетный каток" на Цветном бульваре, "Тюмень-каток" у Конторы пароходства,

а также катки "Сердце Тюмени" и "Сердце Тюмени на Уездной".

Ежедневно в городе работают 54 ледяные горки, более 90 бесплатных ледовых площадок. Вся подробная информация доступна на сайтах проектов "Тюменская зима" и "Тюмень новогодняя".

Творческие команды занимаются организацией досуга, все эти дни работают многочисленные развлекательные площадки и мастер-классы.