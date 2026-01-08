  • 8 января 20268.01.2026четверг
День фигурного катания отмечают в Тюменской области

Спорт, 15:35 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

День фигурного катания отмечают в Тюменской области 8 января. Официальное открытие праздника прошло в Тюмени на Цветном бульваре. В программе — показательные выступления фигуристов и мастер-классы.

"Сегодня вся страна отмечает красивый праздник – Всероссийский день фигурного катания. Он учрежден по инициативе нашей региональной федерации фигурного катания – как знак уважения к этому виду спорта и к людям, которые выбирают активный образ жизни", — написал в социальных сетях глава региона Александр Моор.

С 2025 года этот праздник проводится не только в Тюмени, но и в других городах России, отмечает председатель президиума областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева.

"Это день, когда мы можем показать красоту этого вида спорта, успехи наших спортсменов, поблагодарить их за работу и сплотить всех любителей фигурного катания", — подчеркнула она.

Праздничная программа продолжится на нескольких площадках Тюмени, а также в Ишиме, Вагае и других муниципалитетах региона.

