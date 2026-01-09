Хозпостройки, дома и автомобили горели в Тюменской области 8 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области 8 января, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В д. Зырянка Ишимского округа горела хозяйственная постройка. Огонь повредил два хозяйственных строения на общей площади 46 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Еще одна хозпостройка горела в п. Веселый Ярковского округа. Причина пожара устанавливается.

Также в регионе зафиксировали возгорания трех жилых домов. Первый случай произошел в с. Чикча Тюменского округа. Пожар ликвидировали на площади 100 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Еще два жилых дома горели в с. Ярково и в с. Сиеты Ярковского округа.

На 212-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск горел большегрузный автомобиль Foton. В п. Московский произошло возгорание в маршрутном такси ГАЗель Next. Огонь повредил моторный отсек и салон машины. Предварительная причина пожара - вспышка газовоздушной смеси.

Помимо этого региональные спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз оказали помощь населению.