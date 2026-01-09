  • 9 января 20269.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Хозпостройки, дома и автомобили горели в Тюменской области 8 января

Происшествия, 18:46 09 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области 8 января, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В д. Зырянка Ишимского округа горела хозяйственная постройка. Огонь повредил два хозяйственных строения на общей площади 46 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Еще одна хозпостройка горела в п. Веселый Ярковского округа. Причина пожара устанавливается.

Также в регионе зафиксировали возгорания трех жилых домов. Первый случай произошел в с. Чикча Тюменского округа. Пожар ликвидировали на площади 100 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Еще два жилых дома горели в с. Ярково и в с. Сиеты Ярковского округа.

На 212-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск горел большегрузный автомобиль Foton. В п. Московский произошло возгорание в маршрутном такси ГАЗель Next. Огонь повредил моторный отсек и салон машины. Предварительная причина пожара - вспышка газовоздушной смеси.

Помимо этого региональные спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз оказали помощь населению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 09.01.2026Хозпостройки, дома и автомобили горели в Тюменской области 8 января
12:02 09.01.2026На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб ребенок
20:41 07.01.2026В ДТП в Уватском районе погибла жительница Омской области
17:43 07.01.2026Подозреваемого в краже алкоголя ищет полиция в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора