Тюменцев приглашают отметить день фигурного катания

Всероссийский день фигурного катания на коньках отметят в Тюмени 8 января показательными выступлениями фигуристов,

викториной с призами и бесплатными занятиями с квалифицированными инструкторами.

Этот праздник был предложен Федерацией фигурного катания Тюменской области и предназначен для объединения всех любителей этого вида спорта, напомнил глава города Максим Афанасьев.

Старт ледовых шоу на "Улётном катке" на Цветном бульваре в 12 часов. "Тюмень-каток" в районе мультицентра "Контора пароходства" начнет праздник в 15 часов.

На катке "Сердце Тюмени: Комарово Парк" по ул. Фармана Салманова, 2 программа стартует в 17 часов, на площадке

"Сердце Тюмени" по ул. Уездная, 1 в 19 часов.

Бесплатные занятия с инструкторами во время массового катания - с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут по записи по ссылке.