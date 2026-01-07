  • 7 января 20267.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцев приглашают отметить день фигурного катания

Спорт, 16:48 07 января 2026

Всероссийский день фигурного катания на коньках отметят в Тюмени 8 января показательными выступлениями фигуристов,

викториной с призами и бесплатными занятиями с квалифицированными инструкторами.

Этот праздник был предложен Федерацией фигурного катания Тюменской области и предназначен для объединения всех любителей этого вида спорта, напомнил глава города Максим Афанасьев.

Старт ледовых шоу на "Улётном катке" на Цветном бульваре в 12 часов. "Тюмень-каток" в районе мультицентра "Контора пароходства" начнет праздник в 15 часов.

На катке "Сердце Тюмени: Комарово Парк" по ул. Фармана Салманова, 2 программа стартует в 17 часов, на площадке

"Сердце Тюмени" по ул. Уездная, 1 в 19 часов.

Бесплатные занятия с инструкторами во время массового катания - с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут по записи по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# фигурное катание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 07.01.2026Тюменцев приглашают отметить день фигурного катания
16:14 07.01.2026Тюменцев приглашают на уличный фитнес
13:41 07.01.2026В регионе подвели итоги творческого конкурса ГТО
12:48 07.01.2026Тюменские мастера приглашают горожан на сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора