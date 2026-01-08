  • 8 января 20268.01.2026четверг
Команда "Елки желаний" поздравила детей из Нижнетавдинского округа

Общество, 19:00 08 января 2026

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Утренник в рамках акции "Елка желаний" прошел в д. Новопокровка Нижнетавдинского округа 8 января. Мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года и Рождества, состоялось совместно с информационным агентством "Тюменская линия".

Среди гостей утренника — ребята из многодетных семей и семей участников СВО, рассказала культорганизатор передвижного комплекса в Новопокровке Елена Скрипник.

"Мы представили необычную театрализованную программу, где чертиха говорит, что подарки получают те, кто хорошо ведут себя и хорошо учатся, занимаются творчеством, а не сидят в своих смартфонах. Акция "Елка желаний" поддерживает детское, поселковое творчество. Сегодня здесь не просто утренник, а костюмированный утренник, ни один ребенок не пришел без костюма", — отметила она.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Акция в Нижнетавдинском округе проводится в третий раз, рассказала куратор проекта "Елка желаний" в Тюменской области Мария Валуева.

"К ребятам приезжают Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи и привозят подарки", — сообщила она.

Среди участников "Елки желаний" есть благотворители, которые дарят подарки не адресно, а для населенного пункта. Подарок подбирается в соответствии с возрастом ребенка.

Акция "Елка желаний" в Тюменской области завершается, почти все подарки вручены адресатам.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Вера Коршунова, Александр Лабыкин

