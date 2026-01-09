  • 9 января 20269.01.2026пятница
Топ-3 нарушений ПДД назвали тюменские автоинспекторы 

Общество, 20:47 09 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Топ-3 самых опасных нарушений ПДД, которые стали причинами ДТП на тюменских трассах, назвали госавтоинспекторы Тюменской области, анализируя статистические данные дорожной аварийности за последние 5 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Самыми частыми нарушениями стали: превышение скорости либо несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение правил дистанции, выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона.

"Опасность этих нарушений подтверждается реальной статистикой: каждое третье ДТП в регионе произошло из-за несоблюдения скоростного режима или несоответствия скорости дорожным и погодным условиям. Самыми тяжелыми по последствиям остаются дорожные аварии, случившиеся из-за выезда на встречную полосу", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Автоинспекторы информируют водителей об опасных нарушениях ПДД, которые рано или поздно приводят к дорожным авариям с ранеными или даже погибшими людьми. Они проводят разъяснительную работу на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области в новогодние праздники. Контроль ДПС на трассах усилен.

Добавим, повод для оптимизма есть – таких нарушений и ДТП по их причине в Тюменской области стало меньше. Останавливая водителей на трассах, автоинспекторы убеждают их не торопиться, не совершать опасных маневров на дороге, учитывать погодные условия, скользкость проезжей части и применять зимний стиль вождения, более осторожный и ответственный.

# Госавтоинспекция Тюменской области , профилактика ДТП

