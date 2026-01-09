  • 9 января 20269.01.2026пятница
Прием заявлений от тюменских охотников на добычу птиц стартует 12 января

Общество, 16:43 09 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Охотники Тюменской области могут подать заявку на добычу птиц с 12 января. Им рекомендуют подавать заявку на участие в распределении охотничьих ресурсов через портал услуг Тюменской области. Для этого перейдите в раздел "Кабинет охотника", сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Если ранее охотник указал все данные в разделе "Персональная информация", поля с основной информацией в заявлении заполняются автоматически. В первые дни возможны задержки в информировании о статусе приема заявлений в личном кабинете охотника. Тюменцам рекомендуют заранее проверить актуальность данных в личном кабинете, чтобы избежать технических сложностей в пиковые часы.

Отметим, что в 2025 году через Портал поступило 48,6 тыс. электронных заявок — это почти 95% от общего числа обращений.

