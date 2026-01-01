  • 10 января 202610.01.2026суббота
Подозреваемого в краже продуктов задержала полиция в Тюмени

Происшествия, 16:44 10 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени задержан Молодого человека, подозреваемого в краже продуктов питания, задержали в Тюмени сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В тюменскую полицию обратился директор сетевого магазина, расположенного на ул. Олимпийской. Он рассказал, что из торгового зала пропали продукты на сумму около 7 тыс. рублей.

Сотрудники полиции опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника - тюменца 1998 года рождения и задержали его.

Тюменец признался, что в магазине подошел к стеллажу с товарами и, убедившись, что рядом никого нет, сложил продукты в рюкзак и покинул помещение. Похищенное он позже продал случайным прохожим.

