Пожар в многоэтажке на улице Павла Шарова тушили 9 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в однокомнатной квартире тушили спасатели на девятом этаже 15-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Павла Шарова, 21 в Тюмени 9 января.

Огнем была повреждена внутренняя отделка и имущество на площади пять квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В десятом часу вечера 9 января на ул. Амурская в Тюмени произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

Также в одиннадцатом часу вечера поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире в дер. Малые Ярки Казанского муниципального округа. Огонь ликвидирован на площади 35 кв. м, сообщает МЧС Тюменской области.