  • 10 января 202610.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени ищут посетителя магазина, похитившего алкоголь

Происшествия, 17:52 10 января 2026

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени полицейские устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже. Сотрудники отдела полиции № 6 ищут мужчину, который похитил алкоголь в магазине "Магнит" по ул. Газовиков, д.73.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 799-806, +7 (3452) 79-98-72, либо 112.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , розыск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:52 10.01.2026В Тюмени ищут посетителя магазина, похитившего алкоголь
17:12 10.01.2026Шесть техногенных пожаров потушили в Тюменской области 9 января
16:44 10.01.2026Подозреваемого в краже продуктов задержала полиция в Тюмени
14:11 10.01.2026Пожар в многоэтажке на улице Павла Шарова тушили 9 января

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора